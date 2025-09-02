Espiye Müftüsü Kamu İdarecilerini Ziyaret Etti

Espiye Müftüsü Kamu İdarecilerini Ziyaret Etti
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Kaymakam Ahmet Kavanoz ve diğer yetkililerle bir araya gelerek, manevi değerler ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerini ziyaret etti.

Gülbe, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven ve daire müdürleriyle bir araya geldi.

İlgililerle bir süre görüşen Gülbe, hafta kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

Gülbe, etkinlikler kapsamında toplumun manevi değerlerine dikkati çekmeyi ve Hazreti Muhammed'in örnek hayatını daha geniş kitlelere anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

