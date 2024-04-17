Espiye Kaymakamı ve Müftü Espiye Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi makamında ziyaret etti.

Tengir, ziyarette, Karadere ile bir süre sohbet etti.

Karadere'ye yeni görevinde başarılar dileyen Tengir, "Bu vesile ile ilçemiz genelinde kazanan belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan Espiye Müftüsü Osman Gülbe de beraberindeki heyetle Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.