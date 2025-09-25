Haberler

ESOGÜ'nde 11. Pilav Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen '11. Pilav Günü' etkinliği ile kurum çalışanları, hasta ve hasta yakınları bir araya gelerek motivasyon kaynağı oldu.

ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında yapılan etkinlikte, kurum çalışanları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi sağlandı.

Hasta ve hasta yakınları ile üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, motivasyon kaynağı oldu.

Organizasyonda katılımcıların yoğun bir iş gününün ardından keyifli anlar yaşanması sağlandı.

Etkinliğe, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Yıldız, Doç. Dr. Gürkan Bozan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özkara ve Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı da katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
