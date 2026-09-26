Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'ndaki fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, işçinin cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Hikmet S. (52), henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hikmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hikmet S'nin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Vanlı Kara Haydar'a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Vay Haydar vay! Otoparkından çıkan paranın miktarı inanılmaz
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni
Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı

Geceye damga vuran görüntü! Yer yerinden oynadı ama gerçek başka çıktı
Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var