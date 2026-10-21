Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette Aydın, vakfın çalışma ve etkinlik alanlarını gezdi.

Aydın, vakfın gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA