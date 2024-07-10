Eskişehir'deki Ağaçlandırma Sahasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü.
Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgeye giderek söndürme ekiplerini koordine etti.