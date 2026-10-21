Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi için tanıtım toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi için tanıtım toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Eskişehir Şubesi iş birliğinde Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Okullarda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi iş birliğinde yürütülen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ve projeye katılan okul müdürlerinin iştirak ettiği toplantıda, projenin hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda Aydın ve Dökmeci, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Ar-Ge Birimi proje yürütücüsü Işıl Karaca da projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin sunum yaptı.

Öğrencilerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin, okullarda yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin yaşam kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantı, proje uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında
Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar

Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransızlardan Guendouzi’ye ağır sözler: Fenerbahçe’yi batırdı

Guendouzi'ye şok! Resmen rezil oldu

Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının maç keyfi kabusa döndü
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
Ekmek parası için çalışıyordu! Göçükte hayatını kaybetti

Ekmek parası için çalışıyordu! Feci şekilde can verdi