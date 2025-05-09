Eskişehir'de Yaya Geçidine Farkındalık Etkinliği

Eskişehir'de Sivrihisar ilçesinde polis ekiplerince yaya geçidine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

İlçede trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla Atatürk Caddesi'nde farkındalık çalışması düzenlendi.

Etkinlikte, yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayaların geçidi kullanmasının teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışma yapıldı.

Sürücülere, proje ve uygulama hakkında bilgi aktaran ekipler, aynı zamanda ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması da yaptı.