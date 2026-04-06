Haberler

Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir aracın karşı şeride geçmesiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki 46 ALS 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Allah ölümün de hayırlısını versin inşallah.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Amin

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıYucel Cakir:

Bilerek karşı şeride geçmek galiba sadece Türkiye'de olan bir şey. Kestirmeden cennete hayaliyle...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ecel gelmişse göz kör olur Allah rahmet eylesin

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Zehra?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

