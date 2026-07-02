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Eskişehir'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi bacağından vuran D.C.P. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda dün trafikte tartışma yaşadığı motosikletli kurye V.Y.A'yı bacağından tabancayla yaralayan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan D.C.P'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesine giden yaralı V.Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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