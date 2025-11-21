Eskişehir'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 20 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birçok suça karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 20 şüpheli, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, pompalı tüfek, 2 adet kesici alet, 357 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, çek senet tahsilatı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, tehdit, mala zarar verme, işyeri kurşunlanması ve rüşvet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,