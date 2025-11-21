Haberler

Eskişehir'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 20 Gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birçok suça karıştığı tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 20 şüpheli, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, pompalı tüfek, 2 adet kesici alet, 357 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, çek senet tahsilatı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, tehdit, mala zarar verme, işyeri kurşunlanması ve rüşvet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
