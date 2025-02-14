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Eskişehir'de Porsuk Çayı Buz Tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı Buz Tuttu
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi sonucu Porsuk Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkilerken, araç sürücüleri de zorlukla yola çıkabildi.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlanan bazı sürücüler, camlardaki buzu kazıyarak yola çıktı. Kentte peyzajda kullanılan bazı bitkilerin yüzeyinin de buzla kaplandığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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