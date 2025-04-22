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Eskişehir'de Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan 3 Şüpheli Kovalamaca ile Yakalandı

Eskişehir'de Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan 3 Şüpheli Kovalamaca ile Yakalandı
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Eskişehir'de durdurulmak istenen hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araç kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve şüpheliler yakalandı.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 26 AKU 027 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Y.G (21) ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadın, polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

Şüphelilerin bulunduğu araç, kovalamaca sırasında Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Bu sırada polis ekipleri, araçta bulunan 3 zanlıyı yakaladı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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