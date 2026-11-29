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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 kişiden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Olaya karıştığı belirlenen 17 kişi, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve R.D, tutuklandı.

Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kurtuluş Mahallesi'nde Aydın Arat Parkı'nda 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Y.K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Y.K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA