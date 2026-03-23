Eskişehir'de otomobili iterek çalan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir otomobili iterek çaldıkları belirlenen 3 zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İki çalıntı araç sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de bir otomobili iterek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken durduruldu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların farklı bir araç daha çaldığını belirleyen ekipler, iki otomobili sahiplerine teslim etti.

Bu arada şüphelilerin otomobillerden birini iterek çaldıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
