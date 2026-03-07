Eskişehir'de 'oto hırsızlığı' operasyonu; 4 tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen oto hırsızlığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de oto hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı