Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.
Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner