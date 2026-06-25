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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.

Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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