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Eskişehir'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosikletin kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.Y. (20) idaresindeki 26 AKJ 377 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yaya M.K'ye (80) çarptı.

Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücü M.Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, yaya M.K. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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