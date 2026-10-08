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Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı

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Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde kırmızı ışıkta geçen motosiklet, kavşakta başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada iki sürücü ağır yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor. 16 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet, kavşakta başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçen Ali H.A.'nın (16) kullandığı 07 BSG 584 plakalı motosiklet, Onur E. (31) idaresindeki 07 E 3408 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali H.A. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Onur E. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ali H.A.'nın ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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