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Eskişehir'de Kayıp Şahıs Porsuk Çayı'nda Bulundu

Eskişehir'de Kayıp Şahıs Porsuk Çayı'nda Bulundu
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Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan 40 yaşındaki Erdal Yıldız'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. 7 Aralık'ta evinden ayrılan Yıldız'dan 4 gün boyunca haber alınamamıştı.

Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra Erdal Yıldız'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Yıldız'ın son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Porsuk Çayı yakınında bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine Porsuk Çayı'nda polis, AFAD ve AKUT ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 4'üncü gününde Erdal Yıldız'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından su altında bulundu.

AKUT ekipleri de Yıldız'ın cesedinin bulunduğu yerde çıkarılmasına destek verdi.

Erdal Yıldız'ın cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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