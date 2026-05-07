Eskişehir'de Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Eskişehir'de 2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla stantlar açtı ve çocuklara eğitim verdi.

Eskişehir'de 2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince etkinlik düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Jandarma Komutanlığı, AFAD ve itfaiye personelleri stant açtı.

Stantlarda, trafik kazalarında ve tedbirlerinde kullanılan ekipmanın tanıtımı yapıldı. Etkinlik alanında okul çağındaki çok sayıda çocuk da bilgilendirildi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
