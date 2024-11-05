Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ve Tepebaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirilirken, uyuşturucular müşteriye satılmak üzere hazırlanıyordu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin izinsiz kazı yapacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen kazı alanında yapılan aramada el dedektörü, pointer cihazı ve 6 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin üzerlerinde bulundurdukları uyuşturucuları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.