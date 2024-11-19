Eskişehir'de İnşaatta Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Eskişehir'de inşaatta çalışan 35 yaşındaki Recep Özer, vinçten düşerek hayatını kaybetti. Olay, vinç kabininin kırılması sonucu gerçekleşti ve sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eskişehir'de inşaatta çalışan işçi, vinçten düşerek yaşamını yitirdi.
Kentte bir inşaatta çalışan Recep Özer (35), vinçle yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıktı. Özer, çalıştığı esnada vincin kabin kısmının kırılması sonucu beton zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.