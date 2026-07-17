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Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

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Eskişehir Odunpazarı'ndaki plastik parça fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, plastik parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde'de faaliyet gösteren plastik parçalar üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahalenin fabrika personelince yapıldığı yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 4 işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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