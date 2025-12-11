Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı, gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede bir günde 20 farklı evde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmada, kendilerini "mezar ustası" olarak tanıtan 2 kişinin evlere girerek hırsızlık yaptığı ve malzemeleri Konya ve Ankara'da sattıkları tespit edildi.

Ekipler, Konya ve Ankara'da belirlenen 3 ev, 2 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarmanın çalınan malzemeleri ele geçirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.