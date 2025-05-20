Eskişehir'de Engelli Bireyler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Eskişehir'de Engelli Bireyler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engelli bireyler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında, katılımcılara ödülleri verildi. Programa İl Müftüsü Muharrem Gül de katılarak günün önemine vurgu yaptı.

Eskişehir'de, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireyler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Çankaya Bölge Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda yapılan "İşitme Engelli Bireylere Yönelik Temel Dini Bilgiler Yarışması"na katılanlara ödülleri verildi.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı programa, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Pamuk, engelli koordinatörleri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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