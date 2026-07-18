Eskişehir'de çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fevziçakmak Mahallesi Temizsoy Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekiplerince yangınla ilgili başlatılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan