Eskişehir'de binanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Hayriye Mahallesi Ulutaş Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıktığı yerin bitişiğinde bulunan 4 katlı ve tek katlı bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.