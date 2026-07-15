Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri denetim gerçekleştirdi

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde kimlik sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bekçiler tarafından 1-14 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde bulunan çok sayıda noktada denetim yapıldı.

Yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve parklarda yapılan geniş çaplı denetimlerde, 10 bin 210 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, 48 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 1 araç sürücüsüne 25 bin lira idari ceza uygulandı.

Bazı şüphelilerin üst aramalarında, 21 sentetik uyuşturucu ecza hap, 8,81 gram uyuşturucu, av tüfeği, 8 tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, yoklama kaçağı 1 kişi, ifadeye yönelik aranması bulunan 1 kişi ve farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 16 zanlı yakalandı.