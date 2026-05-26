Eskişehir'de bayram öncesi asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesinde 40 ekip ve 100 personelle işlek noktalarda asayiş ve trafik denetimi yaptı. 265 kişinin kimliği kontrol edilirken, 90 araç incelendi; bir sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Adalar, Haller Kavşağı, İsmet İnönü Caddesi ve Kanlıkavak Parkı gibi işlek noktalarda, asayiş ve trafik denetimleri yaptı.
Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan geniş çaplı denetimlerde, toplamda 40 ekip ve 100 personel görev aldı.
Yapılan denetimlerde, 265 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 90 araç incelendi.
Trafik yönünden yapılan incelemelerde 1 araç sürücüsüne muayenesi olmadığı gerekçesiyle 5 bin 662 lira para cezası kesildi.