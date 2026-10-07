Haberler

Eskişehir'de arkadaş kavgasında bıçaklanan 46 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de arkadaş kavgasında bıçaklanan 46 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de arkadaşıyla içki içerken çıkan kavgada bıçaklanan 46 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de dün akşam aralarında çıkan kavgada birlikte içki içtiği arkadaşı M.D tarafından bıçaklanan Serdar Saygın (46), tedaviye alındığı hastanede bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde içki içen Serdar Saygın ve arkadaşı M.D. arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.D., Serdar Saygın'ı bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saygın'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kaybi yeniden çalıştırılan Serdar Saygın ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saygın, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Motokuryeyi öldüren alkollü sürücüye 7,5 yıl hapis ve tahliye! Aile adliyede sinir krizi geçirdi

Oğlunu öldüren alkollü sürücü tahliye edildi! Anne isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Gördüklerine daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan Haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

Şebnem Bursalı Aksoy'dan Cemil Tugay açıklaması
Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı

Messi'nin vedasında genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu