Eskişehir'de arkadaş kavgasında bıçaklanan 46 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ESKİŞEHİR'de dün akşam aralarında çıkan kavgada birlikte içki içtiği arkadaşı M.D tarafından bıçaklanan Serdar Saygın (46), tedaviye alındığı hastanede bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde içki içen Serdar Saygın ve arkadaşı M.D. arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.D., Serdar Saygın'ı bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saygın'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kaybi yeniden çalıştırılan Serdar Saygın ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saygın, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı