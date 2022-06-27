Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 işçiden 28'i kaldıkları şantiye binasında rahatsızlandı.

İşçilerden bir kısmı kendi imkanlarıyla, diğerleri ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yemeklerden alınan numuneler Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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