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Eskişehir'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı, 168 bin lira ele geçti

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Eskişehir'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı, 168 bin lira ele geçti
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Eskişehir'de 2 evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelilerin yakalanmasıyla hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 168 bin lira, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpeye el koydu.

Eskişehir'de 2 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentteki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin A.Ç. ve G.Ç, olduğu belirlendi.

Şüphelileri yakalayan polis ekipleri, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 168 bin lira, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpeye el koydu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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