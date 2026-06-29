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Evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

Evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir evden 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.T.'nin 49 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de girdikleri evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.T isimli kadın hakkında hırsızlık suçundan 49 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kent merkezindeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Evin bulunduğu sokaktaki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Şüphelilerin G.T ve Ç.B. isimli kadınlar ile O.T. adlı erkek olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden G.T.'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli O.T. hakkında ise kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.B. ve G.T. tutuklandı. O.T. de hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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