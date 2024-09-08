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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2024-2025 Adli Yıl Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yıla ilişkin mesajlar verildi ve 2023-2024 adli yılında gerçekleştirilen çalışmalar sunumlar eşliğinde açıklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir'in önemli bir kavşak olduğunu vurgulayarak adli hizmetlerin seviyesini yükseltmek ve suçun önlenmesi için yenilikçi çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 2024 - 2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni yıla ilişkin mesajlar verilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023-2024 adli yılında gerçekleştirilen çalışmalar sunumlar eşliğinde açıklandı.

Sunumun ardından söz alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir'in her alanda Türkiye'de önemli bir kavşak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Yeni adli yılımızda daha önce yaptığımız gibi adli hizmetlerimizin seviyesini standartların üzerine çıkarmalıyız. Eskişehir'in güvenli şehir sloganını korumak için çalışmalıyız. Koordineli ve uygulama birliği içerisinde suçun önlenmesi için yenilikçi çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz."

Toplantıya adli personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Yeldan Konferans Politika Güncel

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