Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sezonunu Tanıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın 2025-2026 kültür sezonu programı tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla EBB Porsuk Konuk Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin yeni sezon etkinlikleri paylaşıldı.

Ünlüce, toplantıda yaptığı konuşmada, şehir tiyatroları ve senfoni orkestrasının yıllardır Eskişehirlileri sanatla buluşturduğunu söyledi.

Gelecek dönem için ilk kez uluslararası orkestra şefliği yarışması düzenleneceğini belirten Ünlüce, "Değerli orkestra şefimiz Güral Aykal adına uluslararası bir yarışma ile yeni sezona merhaba diyeceğiz. Geçen sezon çok sayıda yeni oyunumuz vardı. Bu dönemde de iki yeni oyunla sezona başlayacağız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni ve Orkestra Daimi Şefi Prof. Dr. Burak Tüzün de yeni sezon konser programına ilişkin bilgi verdi.

Tüzün, orkestranın ilk konserini 13 Eylül'de Sakarya Savaşı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle verdiğini, düzenli konserlerin ise 2 Ekim'de başlayacağını anlatarak, "Bu sezon 32 farklı konser vereceğiz. Repertuvarımızda çeşitliliği artıracağız. 10 Aralık'ta vereceğimiz konserde ise ülkemizde görev yapan Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont, orkestramızda sanatçı olarak yer alacak." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş da geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilklere imza atacaklarını vurgulayarak, "Genco Erkal'dan bize miras kalan 'İmparator' adlı oyunu sahneleyeceğiz ayrıca Arthur Miller'ın 'Cadı Kazanı' oyunuyla sezona başlayacağız." diye konuştu,

Şehir tiyatrolarının bu yıl ilk kez dünyanın en büyük tiyatro festivallerinden biri olan Sırbistan'daki festivale davet edildiğini ifade eden Kuş, bunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.