Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü O.P. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
O.P. (40) idaresindeki 71 AV 219 plakalı tır, D-100 kara yolunun Bayındır köyü mevkisinden Karabük istikametine döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O.P. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz