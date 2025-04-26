Eskipazar'da 2 Katlı Evde Yangın: Hasar Büyüdü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Fatma Ö'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Doğlacık köyünde Fatma Ö'ye (79) ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel