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Eskipazar'da 2 Katlı Evde Yangın: Hasar Büyüdü

Eskipazar'da 2 Katlı Evde Yangın: Hasar Büyüdü
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Fatma Ö'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Doğlacık köyünde Fatma Ö'ye (79) ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
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