Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'dan sınır dışı edilecek

CAPE Güney Afrika'da mahkeme, eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe'nin şubatta Johannesburg şehrinde "cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma" suçlamalarıyla yargılandığı davada, para cezasına çarptırılarak sınır dışı edilmesine hükmetti.

Mugabe'nin, Johannesburg'un lüks semtlerinden Hyde Park'taki bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin davanın karar duruşması, Alexandra Sulh Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, "silahı andıran bir nesneyle tehditte bulunma" ve "göçmenlik yasalarını ihlal etme" suçlarını kabul eden Mugabe'nin, cinayete teşebbüs suçlamasından yargılanmamasına karar verdi.

Mugabe, silah suçuna ilişkin 400 bin rand, göçmenlik ihlaline ilişkin 200 bin rand olmak üzere toplam 600 bin rand (36 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Mugabe'nin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Güney Afrika'dan Zimbabve'ye sınır dışı edilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda Mugabe'nin polis eşliğinde havalimanına götürülerek ülkeden çıkarılacağı belirtildi.

Olayla bağlantılı yargılanan diğer sanık Tobias Matonhodze ise "cinayete teşebbüs" ve diğer suçlamaları kabul etti. Mahkeme, Matonhodze'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edilmesine karar verdi.

Olay

Mugabe, 19 Şubat'ta, Hyde Park'ta bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunmak suretiyle cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, 23 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.