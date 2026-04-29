Haberler

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'dan sınır dışı edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAPE Güney Afrika'da mahkeme, eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe'nin şubatta Johannesburg şehrinde "cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma" suçlamalarıyla yargılandığı davada, para cezasına çarptırılarak sınır dışı edilmesine hükmetti.

Mugabe'nin, Johannesburg'un lüks semtlerinden Hyde Park'taki bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin davanın karar duruşması, Alexandra Sulh Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, "silahı andıran bir nesneyle tehditte bulunma" ve "göçmenlik yasalarını ihlal etme" suçlarını kabul eden Mugabe'nin, cinayete teşebbüs suçlamasından yargılanmamasına karar verdi.

Mugabe, silah suçuna ilişkin 400 bin rand, göçmenlik ihlaline ilişkin 200 bin rand olmak üzere toplam 600 bin rand (36 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Mugabe'nin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Güney Afrika'dan Zimbabve'ye sınır dışı edilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda Mugabe'nin polis eşliğinde havalimanına götürülerek ülkeden çıkarılacağı belirtildi.

Olayla bağlantılı yargılanan diğer sanık Tobias Matonhodze ise "cinayete teşebbüs" ve diğer suçlamaları kabul etti. Mahkeme, Matonhodze'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edilmesine karar verdi.

Olay

Mugabe, 19 Şubat'ta, Hyde Park'ta bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunmak suretiyle cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma ve delil karartma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, 23 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

Dünya için önemi büyük! Arıza yapınca Çanakkale'de demirledi
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

Dünya için önemi büyük! Arıza yapınca Çanakkale'de demirledi
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı