Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor

Güncelleme:
Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve 10 diğer sanığın 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T. ve F.M. ile avukatları yer aldı.

Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, savunmalarında, önceki beyanlarını tekrar ederek, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve 12 Mart'ta keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İ.A, M.T, T.A, Ü.T, B.U, C.A, F.M, İ.A, K.T. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T, B.U. ve İ.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, F.M, C.A, M.T, T.A. ve K.T'nin de kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ayrıca Türkyılmaz ve M.T'ye zincirleme suçtan artırım istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celselerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
