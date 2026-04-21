Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Eski Tunceli Valisi Sonel Adliyeye Sevk Edildi

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen Tuncay Sonel'e "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltiliyor.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönemdeki korumasının da arasında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma Tunceli'de sürdürülüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel'in işlemleri Erzurum'da yürütülüyor.

