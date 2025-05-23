Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Kentten Ayrıldı

Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Kentten Ayrıldı
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İçişleri Bakanlığı emrine alınan eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, görev süresinin ardından kentten ayrıldı ve veda etti.

1) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINAN ESKİ TUNCELİ VALİSİ, KENTTEN AYRILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı emrine alınan eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum amirleri ve güvenlik personeli vedalaşarak kentten ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta bakanlık emrine alınan eski Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) güvenlik personeli, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek vedalaştı. Tekbıyıkoğlu, emniyet personeline yaptığı konuşmada, "Babamın meslektaşlarısınız hepiniz. Benim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz birbirinize emanetsiniz" dedi. Tekbıyıkoğlu, kurum amirleriyle vedalaşırken de "Buraya ilk geldiğim zaman hiçbirinizi tanımıyordum ama şu an tanıyıp çok sevdim. Bir görev için buraya geldiğimde hepinizi dostum olarak görüp, kapınıza geleceğimdir. Hepiniz hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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