Haberler

Eski Savunma Bakanı Panetta'dan Hegseth'e Eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Quantico'daki siyasi konuşmasını 'zaman kaybı' olarak değerlendirdi ve askeri liderlere yönelik daha önemli konuların ele alınması gerektiğini belirtti.

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçen ay Quantico'daki siyasi içerikli konuşmasını "zaman kaybı" olarak niteledi.

Panetta, Axios platformunca düzenlenen Savunmanın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hegseth'in 30 Eylül'de Quantico'da üst düzey askeri liderlere konuşmasına tepki gösterdi.

Hegseth'in siyasi bir konuşma için üst düzey askeri liderleri Quantico'ya çağırdığını belirten Panetta, bu toplantıda "21. yüzyılın tehditlerine hazırlık konularının" ele alınmasının daha iyi olacağını söyledi.

Bunun yerine, toplantıda üst düzey askeri liderlere bir "işe alım konuşması" ve "kültürel konular" hakkında şikayetler sunulduğunu savunan Panetta, toplantının "zaman kaybı" olduğu yorumunda blundu.

Gündem "desteği" tehdidi

Bakan Hegseth, 30 Eylül'de Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuşma yapmıştı.

ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde "istifa etmeleri gerektiğini" belirten Hegseth, üst düzey general ve amiralleri "savaşa hazır olmak yerine çeşitlilik ve iklim sorunlarına odaklandıkları" gerekçesiyle eleştirmişti.

Washington Post gazetesinin haberinde de ABD'li üst düzey askeri isimlerin, Hegseth'in ülkenin savunma önceliklerini yeniden düzenlediği strateji planından memnun olmadığı öne sürülmüştü.

Panetta, 2009-2017'de görev alan 44. ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009-2011'de ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü ve 2011-2013'te ABD Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.