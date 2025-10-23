Eski Savunma Bakanı Panetta'dan Hegseth'e Eleştiri

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçen ay Quantico'daki siyasi içerikli konuşmasını "zaman kaybı" olarak niteledi.

Panetta, Axios platformunca düzenlenen Savunmanın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hegseth'in 30 Eylül'de Quantico'da üst düzey askeri liderlere konuşmasına tepki gösterdi.

Hegseth'in siyasi bir konuşma için üst düzey askeri liderleri Quantico'ya çağırdığını belirten Panetta, bu toplantıda "21. yüzyılın tehditlerine hazırlık konularının" ele alınmasının daha iyi olacağını söyledi.

Bunun yerine, toplantıda üst düzey askeri liderlere bir "işe alım konuşması" ve "kültürel konular" hakkında şikayetler sunulduğunu savunan Panetta, toplantının "zaman kaybı" olduğu yorumunda blundu.

Gündem "desteği" tehdidi

Bakan Hegseth, 30 Eylül'de Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuşma yapmıştı.

ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde "istifa etmeleri gerektiğini" belirten Hegseth, üst düzey general ve amiralleri "savaşa hazır olmak yerine çeşitlilik ve iklim sorunlarına odaklandıkları" gerekçesiyle eleştirmişti.

Washington Post gazetesinin haberinde de ABD'li üst düzey askeri isimlerin, Hegseth'in ülkenin savunma önceliklerini yeniden düzenlediği strateji planından memnun olmadığı öne sürülmüştü.

Panetta, 2009-2017'de görev alan 44. ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009-2011'de ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü ve 2011-2013'te ABD Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.