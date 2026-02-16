Haberler

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı
Adana’da endoskopi işlemi sonrası hayatını kaybeden eski Çukurova Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, mezarı başında anıldı. Ailesi ve sevenleri, Delen'in kabri başında dua etti.

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Delen'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, endoskopi işlemi sonrasında fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 16 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Delen'in merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua eden ziyaretçiler, Delen'in mezarına çiçek bıraktı.

Anma programına katılan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, gazetecilere, Delen'i kaybetmenin acısını yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Delen'in fedakar biri olduğunu dile getiren Beriş, "Meral Hanım çok çalışan, temiz, gayretli ve dürüst bir çalışma arkadaşımızdı. Ani vefatı hepimizi üzdü. Bu vesileyle ailesine ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Delen'in eşi Oğuzhan Delen de zor günler geçirdiğini belirterek, "Meral hastaneye gülerek, oynayarak gitti. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde gittik, iki gün sonra da maalesef cenazesini aldık." dedi.

Ailenin avukatı Yunus Emre Güney de olaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

TikTok yayını facia ile bitti

Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

TikTok yayını facia ile bitti

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

