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Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kişiyi darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kişiyi darbettiği görüntüler ortaya çıktı
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İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetinden tutuklanan eski polis Cemil Koç’un, Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Koç, Ovezova’nın ölümüyle de ilgili yargılanıyor.

İSTANBUL'da Ayşe Tokyaz (22) cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

OVEZOVA'YI DARBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürekleyerek tokat attığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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