KONUŞMADI, TUTUKLANDI
Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi yaralayan Fatma Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi yaralayan Fatma Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Fatma Güngör çıkarıldığı mahkemede de ifade vermedi. Tutuklanan Fatma Güngör, sağlık kontrolünün ardından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel