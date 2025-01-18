Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Eski MHP Milletvekili Yusuf Kırkpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski MHP Milletvekili Yusuf Kırkpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki eski MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, tedavi gördüğü hastanede 16 Ocak'ta hayatını kaybettikten sonra İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eski MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 16 Ocak'ta yaşamını yitiren 76 yaşındaki Kırkpınar için İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırkpınar'ın kardeşi İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kırkpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Yusuf Kırkpınar, 21. dönemde MHP'den İzmir milletvekili seçildi. Kırkpınar, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.