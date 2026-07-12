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Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

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Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören eski lider, 1995-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edilerek, merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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