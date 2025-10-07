Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Trafik Kazasında Yaralandı
Körfez Mahallesi'nde meydana gelen kazada 70 yaşındaki Necattin Demirtaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaralanan Demirtaş, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş trafik kazasında yaralandı.
Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Honda Kavşağı'nda Demirtaş'ın (70) kullandığı 55 ALH 055 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan Demirtaş, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Demirtaş'ın rahatsızlanması nedeniyle aracın hakimiyeti kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel