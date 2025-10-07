Haberler

Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Trafik Kazasında Yaralandı

Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Trafik Kazasında Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Mahallesi'nde meydana gelen kazada 70 yaşındaki Necattin Demirtaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaralanan Demirtaş, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş trafik kazasında yaralandı.

Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Honda Kavşağı'nda Demirtaş'ın (70) kullandığı 55 ALH 055 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Demirtaş, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Demirtaş'ın rahatsızlanması nedeniyle aracın hakimiyeti kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.