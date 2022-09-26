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Eski mahkum, infaz koruma memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

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Eski mahkum, infaz koruma memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eski hükümlü Yılmaz Ç., sokakta karşılaşıp, tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası saldırganı arayan polisler ise şahsı, saklandığı adreste gözaltına aldı.

Erzurum'da eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca sapladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz Ç., kaçarken, Kınalı da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kınalı 3. Sayfa Güncel Haberler

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